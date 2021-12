Italia: “Politico”, Draghi è la persona più potente in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è “la persona più potente in Europa”. È quanto afferma il quotidiano “Politico”, che ha redatto una classifica dei leader europei per il 2022 in cui il capo del governo è al primo posto. Secondo “Politico”, dalla Brexit, l'Ue manca di una terza potenza per “contrastare” Francia e Germania. Con Draghi, “l'Italia ha un leader che può trascinare il Paese nel cuore degli affari europei, proprio mentre l'uscita di scena della cancelliera Angela Merkel gli apre uno spazio come guida di fatto dell'Ue, come minimo nell'economia”. Ciò sarebbe “particolarmente vero” in specie se il presidente del Consiglio riuscirà a “cementare un'alleanza” con il presidente francese, Emmanuel Macron, e il nuovo cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Tale intesa creerebbe “un trio centrista” che potrebbe cambiare radicalmente l'Europa. (Geb)