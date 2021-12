Libia: Putin, speriamo che elezioni aiutino a stabilizzare la situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso la speranza che le elezioni che si terranno il prossimo 24 dicembre in Libia possano stabilizzare la situazione nel Paese. "Partiamo dal fatto che le elezioni in programma si terranno in una data precedentemente concordata e porteranno alla stabilizzazione in questo Paese", ha affermato Putin in una conferenza stampa dopo i colloqui con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Il presidente russo ha dichiarato che Mosca è in contatto con tutte le parti interessate, compresi i principali paesi dell'Unione europea e la Turchia. "Spero che si trovi una soluzione che soddisfi tutti e porti a una stabilizzazione a lungo termine", ha aggiunto il leader russo.(Rum)