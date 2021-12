Danimarca: premier Frederiksen annuncia nuova serrata anti Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Danimarca introduce nuove misure restrittive per contrastare la nuova ondata di Covid-19. Come annunciato dalla premier, Mette Frederiksen, nel corso di una conferenza stampa, entra in vigore una versione "leggera" della serrata adottata lo scorso inverno che limita gli orari di apertura di bar e ristoranti e chiude anticipatamente le scuole per le vacanze di Natale. "L'economia danese è molto forte", ma "dobbiamo fare il possibile per evitare chiusure totali", ha dichiarato Frederiksen, secondo cui la diffusione della variante Omicron del Covid rende necessaria l'adozione di tali misure. Il governo introdurrà piani di risarcimento per le aziende colpite dalle nuove restrizioni, ha affermato il ministro dell'Industria, Simon Kollerup, durante la medesima conferenza stampa. "La nuova variante rappresenta un chiaro rischio di sopraffare il sistema sanitario", ha affermato Frederiksen.(Sts)