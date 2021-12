Zaki: Ue, bene decisione rilascio che è passo in avanti per il suo caso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea accoglie con favore la decisione del tribunale egiziano di rilasciare lo studente egiziano dell'Università di Bologna, Patrick George Zaki. Lo ha dichiarato Peter Stano, il portavoce dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "Accogliamo con favore la decisione del tribunale egiziano di rilasciare lo studente egiziano Patrick George Zaki", ha affermato. "Questa decisione segna un importante passo avanti per il suo caso. Il signor Zaki è stato in custodia cautelare per quasi due anni, è stato deferito al tribunale statale di emergenza nel settembre 2021 e ora sarà finalmente processato il primo febbraio 2022", ha ricordato Stano. "Dalla detenzione di Zaki nel febbraio 2020, l'Ue ha seguito da vicino gli sviluppi, ha osservato le udienze e ha sollevato il suo caso a livello bilaterale e in consessi multilaterali. Continueremo a seguire da vicino il suo caso", ha concluso il portavoce di Josep Borrell.(Beb)(Beb)