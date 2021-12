Burkina Faso: premier Dabiré rassegna le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, ha accettato le dimissioni del primo ministro Christophe Marie Joseph Dabiré, e quelle dell'intero governo. Lo. Ha dichiarato all'emittente televisiva pubblica il segretario generale del governo, Stephane Wenceslas Sanou, leggendo il decreto presidenziale. “Oggi ho presentato la mia lettera di dimissioni al presidente Kaboré, che l'ha accettata. Ringrazio innanzitutto il capo dello Stato per la fiducia riposta in me e per le alte responsabilità che ha avuto la gentilezza di affidarmi per tre anni. Ringrazio inoltre i miei connazionali e tutti i membri del governo per il sostegno che ho ricevuto", ha affermato il premier dimissionario in una nota. "In un contesto di forti aspirazioni popolari, invito il Burkina, nel suo insieme, a mobilitarsi per sostenere il presidente e il nuovo esecutivo che verrà insediato. Rimango convinto che è attraverso l'unità di azione che saremo in grado di affrontare le sfide che attendono il nostro Paese e il nostro popolo. Viva il Burkina Faso”, ha aggiunto. (segue) (Res)