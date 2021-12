Burkina Faso: premier Dabiré rassegna le dimissioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dabiré era stato nominato capo del governo nel gennaio 2019, in seguito alle dimissioni del precedente governo guidato da Paul Kaba Thieba, anche se non era un membro del partito al governo. In passato il premier dimissionario ha ricoperto l'incarico di commissario dell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (Uemoa), organizzazione che comprende Benin, Costa d’Avorio, Mali, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Niger, Senegal e Togo. Le dimissioni avvengono in un contesto di forti tensioni nel Paese scaturite dall'insicurezza diffusa e dalle crescenti proteste contro il governo e la presenza militare francese. (Res)