Cina-Germania: Xi Jinping si congratula con Olaf Scholz per la elezione a cancelliere

- La Cina attribuisce grande importanza al rapporto con la Germania ed è disposta a lavorare con l’amministrazione di Olaf Scholz per “innalzare i legami bilaterali ad un nuovo livello”. Così il presidente cinese, Xi Jinping, ha espresso oggi le sue congratulazioni al neoeletto cancelliere tedesco. “Nel corso degli anni, Cina e Germania hanno aderito al rispetto reciproco e hanno cercato un terreno comune accantonando le divergenze”, ha dichiarato Xi, sottolineando come i due Paesi abbiano dato prova del loro “senso di responsabilità” durante la pandemia di Covid-19. In vista del 2022, anno del 50mo anniversario del partenariato sino-tedesco, la Cina lavorerà con la Germania al consolidamento della fiducia e al rafforzamento degli scambi. Parole cui hanno fatto eco quelle del primo ministro cinese, Li Keqiang, che ha definito il partenariato sino-tedesco una delle “relazioni bilaterali più importanti al mondo”. Il premier ha detto che “non vede l'ora di stabilire e mantenere buoni contatti con Scholz”, necessari a conseguire nuovi risultati reciprocamente vantaggiosi. (Cip)