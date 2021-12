© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi proporrei mai di distruggere Fratelli d'Italia", piuttosto "vorrei confrontarmi in Parlamento in una dialettica seria". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel suo intervento ad Atreju, la convention di Fratelli d'Italia in corso a Roma. (Rin)