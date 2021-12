Usa-Italia: ambasciatrice Zappia ospite d'onore della Niaf in evento con speaker Pelosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera l'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, è stata ospite d'onore della National Italian American Foundation (Niaf), una delle più importanti organizzazioni italo-americane del paese, e della delegazione italo-ameriocana del Congresso (Iacd). Lo rende noto l'ambasciata in un comunicato. L'evento è stato ospitato dalla commissione affari governativi della NIAF, co-presieduta da Anita Bevacqua McBride, ex assistente del presidente George W. Bush e capo dello staff della first lady Laura Bush, e John Calvelli, vice-presidente esecutivo public affairs della Wildlife Conservation Society, alla presenza della presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi. "L'Italia di oggi rappresenta la tradizione che conoscete bene, ma l'Italia è anche leader nell'innovazione, nella scienza, nell'hi-tech, nella sostenibilità, tutti campi in cui la nostra cooperazione sta crescendo più forte che mai", ha affermato l'ambasciatrice, sottolineando anche il ruolo di protagonista dell'Italia sulla scena mondiale, come ha dimostrato la presidenza del G20 quest'anno. (segue) (Nys)