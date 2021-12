Usa-Italia: ambasciatrice Zappia ospite d'onore della Niaf in evento con speaker Pelosi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento ha offerto l'occasione per sottolineare gli stretti legami di amicizia e cooperazione tra Italia e Stati Uniti, che abbracciano tutti i settori. Il contributo della comunità italo-americana e l'impegno della Niaf e dei membri della delegazione italo-americana del Congresso assicurano che questo stretto legame continui a crescere nel tempo. "Si prevede che il Pil italiano crescerà di oltre il 6 per cento nel 2021. Il nostro export ha raggiunto il record storico di 377 miliardi di euro nei primi nove mesi di quest'anno, anche grazie ad un aumento del 22 per cento nel nostro commercio bilaterale. Gli Stati Uniti sono il nostro principale partner extra-Ue e generano oltre il 50 per cento del nostro surplus estero netto" ha evidenziato l'ambasciatrice Zappia. Cresce anche la collaborazione tra numerose istituzioni scientifiche, ricercatori e centri universitari di Italia e Stati Uniti, in settori chiave come "scienze della vita, tecnologie per la salute, intelligenza artificiale, manifattura avanzata, tecnologie quantistiche, transizione energetica". "Italia e Stati Uniti sono alleati naturali, partner fidati, amici intimi. Nell'attuale scenario globale, il nostro legame conta più che mai. Sfruttiamo appieno il potenziale della nostra partnership e, insieme, diamo forma al futuro", ha concluso l'ambasciatrice. (Nys)