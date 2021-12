Cina: anche il Canada sceglie il boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il Canada ha deciso di aderire al boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali in programma a Pechino nel 2022. Lo ha annunciato il primo ministro Justin Trudeau, precisando che gli atleti potranno partecipare ai Giochi ma nessun funzionario governativo sarà presente in Cina. Il Canada si unisce così a Stati Uniti, Regno Unito e Australia, che hanno già fatto sapere in questi giorni che non invieranno delegazioni ufficiali a Pechino per inviare un messaggio chiaro alla Cina rispetto agli abusi dei diritti umani nella regione dello Xinjiang. (Nys)