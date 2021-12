Armenia-Azerbaigian: ambasciatrice Hambardzumyan, Erevan monitorerà rispetto decisioni Corte internazionale di giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte internazionale di giustizia ha emesso ieri due ordinanze sulle richieste di misure provvisorie avanzate dall'Armenia e dall'Azerbaigian nei procedimenti avviati da Erevan contro Baku e sulla domanda riconvenzionale dell'Azerbaigian contro l'Armenia ai sensi della 'Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di Discriminazione' (Cerd). Lo ha dichiarato l'ambasciatrice armena in Italia, Tsovinar Hambardzumyan. "Le ordinanze - prosegue l'ambasciatrice - riflettono l'accettazione da parte della Corte di numerosi argomenti critici sollevati dall'Armenia e la convalida delle sue posizioni dinanzi alla Corte. L’ordinanza della Corte internazionale di giustizia conferma la legittimità delle preoccupazioni dell'Armenia per quanto riguarda la detenzione illegale e il trattamento disumano dei prigionieri di guerra e di altri da parte dell’Azerbaigian, per quanto riguarda il pericolo di annientamento del patrimonio storico e culturale armeno nei territori dell'Artsakh sotto il controllo dell'Azerbaigian e la retorica armenofobica dell'Azerbaigian. (segue) (Res)