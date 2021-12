Armenia-Azerbaigian: ambasciatrice Hambardzumyan, Erevan monitorerà rispetto decisioni Corte internazionale di giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come evidenziato dall'ambasciatrice armena, "la Corte ha rilevato che esiste un rischio imminente di danno irreparabile ai diritti degli armeni ai sensi della 'Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale' e ha ordinato all'Azerbaigian di: “Proteggere dalla violenza e dalle lesioni personali tutte le persone catturate e rimaste in detenzione in relazione al conflitto militare del 2020, nonché garantirne la sicurezza e l'uguaglianza davanti alla legge”; “Adottare tutte le misure necessarie per prevenire l'incitamento e la promozione dell'odio razziale e della discriminazione, anche da parte dei suoi funzionari e istituzioni pubbliche, nei confronti di persone di origine etnica o nazionale armena”; “Adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire atti di vandalismo e profanazione nei confronti del patrimonio culturale armeno, comprese chiese e altri luoghi di culto, monumenti, punti di riferimento, cimiteri e manufatti”. "Va notato - ha evidenziato - che durante il procedimento orale sulla richiesta di misure provvisorie da parte dell'Armenia, la Corte ha preso piena conoscenza della dichiarazione fatta dall'agente dell'Azerbaigian secondo cui i manichini raffiguranti soldati armeni e le esposizioni di elmetti indossati dai soldati armeni durante la seconda guerra del Nagorno-Karabakh sono stati rimossi definitivamente dal cosiddetto 'Parco dei Trofei Militari' e non verranno mostrati in futuro. È anche degno di nota che l'Azerbaigian sia stato esplicitamente obbligato dalla Corte a prendere tutte le misure necessarie per prevenire la discriminazione e il suo incitamento "anche da parte dei suoi funzionari e istituzioni pubbliche". "L'Armenia - ha concluso la diplomatica - verificherà costantemente l’osservanza da parte dell’Azerbaigian delle ordinanze della Corte e informerà la Corte di qualsiasi violazione". (Res)