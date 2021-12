Giustizia: Cartabia, riforma processo civile prevede costruzione tribunale della famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella riforma del processo civile c'è un riordino della giustizia di famiglia, c'era un disordine enorme nel nostro sistema". Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, nel suo intervento ad Atreju, la convention di Fratelli d'Italia in corso a Roma. "Nella delega abbiamo previsto la costruzione del tribunale della famiglia per avere risposte coordinate", ha aggiunto per poi concludere: "Ringrazio il Parlamento di aver accettato questa sfida". (Rin)