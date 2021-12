Carceri: Cartabia, universo molto vario, reinserimento in società riduce recidiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Visitando le carceri mi sono resa conto che è un universo molto vario". Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, nel suo intervento ad Atreju, la convention di Fratelli d'Italia in corso a Roma. "A mio parere sono universi diversi che hanno bisogno di risposte diverse. C'è troppo carcere: il malato mentale cosa ci fa in carcere? Destabilizza il clima ed è un problema per gli agenti del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria", ha osservato per poi concludere: "Più si dà la possibilità di reinserimento, minore è il rischio della recidiva". (Rin)