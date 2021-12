Energia: Kosovo, per ex premier Haradinaj "errore strategico" abbandono progetto Kosova e Re

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancellazione del progetto energetico per l'impianto a carbone Kosova e Re è un "errore strategico" da parte delle istituzioni del Kosovo. Lo ha affermato il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), l'ex premier Ramush Haradinaj. Commentando l'accordo firmato quando era premier, Haradinaj ha riconosciuto che "il carbone non è il futuro dell'energia", ma a suo modo di vedere il Kosovo non ha "altre alternative rapide per fornire energia ai suoi cittadini". "Questo progetto genererebbe inoltre 10 mila nuovi posti di lavoro", ha aggiunto l'esponente dell'opposizione kosovara, criticando "la mafia dell'energia" vicina al Movimento Vetevendosje al governo.(Alt)