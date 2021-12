© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 30 per cento dei detenuti è composto da stranieri". Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, nel suo intervento ad Atreju, la convention di Fratelli d'Italia in corso a Roma. "Stiamo cercando di potenziare gli accordi, ad esempio con l'Albania anche aiutando a costruire carceri nella loro patria per espiare la pena", ha spiegato. (Rin)