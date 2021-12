Regno Unito: Johnson, entra in vigore il "Piano B" contro variante Omicron del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' tempo di mettere in atto il "Piano B" per contrastare la variante Omicron del coronavirus. E' quanto dichiarato dal premier britannico, Boris Johnson, durante una conferenza stampa. E' una misura "proporzionata e responsabile" passare alle misure del "Piano B" in Inghilterra, ha detto Johnson, secondo cui il governo ha agito non appena "è stata scoperta" la variante di Omicron nel territorio nazionale. Secondo il premier, ancora non si conoscono "tutti i dettagli" della nuova variante, ma sta diventando chiaro che si sta diffondendo rapidamente. Secondo Johndon, "il numero reale" di casi di Omicron nel Regno Unito sarà molto più alto di quello attestato sinora. "Da lunedì verrà reintrodotta la misura del lavoro a distanza per coloro che possono adottarla", ha detto Johnson, secondo cui da venerdì, invece, l'obbligo delle mascherine obbligatorie "sarà estese alla maggior parte dei luoghi pubblici, compresi teatri e cinema". Dalla prossima settimana, inoltre, "il pass Covid del Sistema sanitario nazionale (Nhs) sarà obbligatorio per l'ingresso in discoteche e locali dove si radunano assembramenti molto numerosi". (Rel)