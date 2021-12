Governo: Conte, presidenzialismo? Votiamo proposta sfiducia costruttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento non c'è la prospettiva di dare vita a una fase costituente per riforme così importanti" come quella del presidenzialismo. Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel suo intervento ad Atreju, la convention di Fratelli d'Italia in corso a Roma. "Lancio io una petizione, firmiamo la proposta di sfiducia costruttiva", affinché "di crisi al buio di governo non se ne fanno più, come in Germania", oppure "si prende la fiducia a Camere congiunte" o ancora - ha aggiunto Conte - serve conferire al presidente del Consiglio "il potere di revocare i ministri che perdono" la sua fiducia. (Rin)