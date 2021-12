© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla legge elettorale "ci orientiamo per una soluzione proporzionale", in una "fase storica del genere" caratterizzata "da varie sensibilità. Il modo migliore per affrontare la nuova legislatura è un proporzionale con soglia di sbarramento seria al 5 per cento". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel suo intervento ad Atreju, la convention di Fratelli d'Italia in corso a Roma. (Rin)