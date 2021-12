M5s: Conte, non prendo una lira da mesi, campo delle fatture incassate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono vari mesi che non prendo una lira, sono in aspettativa dall'Università e non faccio l'avvocato per evitare commistioni con la politica". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel suo intervento ad Atreju, la convention di Fratelli d'Italia in corso a Roma. Con lo studio legale "ho tracciato una linea e mandato le fatture ai clienti, ho incassato un po' di più e camperò di quello fin quando potrò", ha aggiunto. (Rin)