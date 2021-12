Emirati-Arabia Saudita: erede al trono saudita fa visita a Dubai e Abu Dhabi per rafforzare relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giunto ieri sera ad Abu Dhabi, Mohammed bin Salman, ha avuto colloqui con Mohammed bin Zayed Al Nahyan, erede al trono emiratino e leader de facto della confederazione, e l’emiro di Dubai e premier degli Emirati, Mohammed bin Rashid al Maktoum. A Dubai, Mohammed bin Salman ha visitato il Padiglione dell’Arabia Saudita a Expo 2020 e ha incassato il sostegno degli Emirati alla candidatura di Riad per ospitare l’Esposizione universale del 2030. La capitale saudita è in competizione con Mosca, Roma, Odessa (Ucraina) e Busan (Corea del Sud) per ospitare l’Expo del 2030. (segue) (Res)