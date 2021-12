Emirati-Arabia Saudita: erede al trono saudita fa visita a Dubai e Abu Dhabi per rafforzare relazioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, la Turchia, le cui relazioni si sono inasprite negli ultimi anni con diversi Paesi arabi, inclusa l'Arabia Saudita, ha recentemente segnalato interesse a ricucire i legami. Il mese scorso, l’erede al trono di Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha effettuato una rara visita in Turchia in cui ha avuto colloqui con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e posto le basi per il rilancio dei rapporti economici. Lo scorso 6 dicembre, Erdogan si è recato a Doha. Secondo gli analisti, il Qatar, stretto alleato della Turchia e dell’Iran, starebbe cercando di avviare un riavvicinamento anche tra Ankara e Riad. (Res)