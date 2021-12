Perù: Il Congresso non ammette discussione su “impeachment” contro il presidente Castillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso del Perù non discuterà la mozione di messa in stato d’accusa contro il presidente Pedro Castillo per “incapacità morale permanente”. Lo riporta il quotidiano locale “La Republica”. Per approvare la calendarizzazione del dibattito erano infatti necessari 52 voti a favore su 130, ma solo 46 membri del Congresso si sono espressi a favore a fronte del voto contrario di 76 parlamentari e di quattro astensioni. La proposta è stata sostenuta da tutti i gruppi dell’opposizione – Fuerza popular, Avanza Paìs e Renovacion popular – ma ha incontrato il voto contrario del partito che ha portato Castillo alla presidenza, Peru Libre, e dei suoi alleati. (segue) (Brb)