Perù: Il Congresso non ammette discussione su “impeachment” contro il presidente Castillo (2)

- Si è trattato della quinta richiesta di impeachment negli ultimi cinque anni ed è stata presentata due settimane fa dalla deputata Patricia Chirinos, del partito oppositore di destra Avanza Pais. Il presidente Castillo ha commentato l'iniziativa dell'opposizione sottolineando che si tratta di "uno scontro inutile che danneggia il paese". Il partito del presidente, Perù Libre, aveva già annunciato da parte sua che avrebbe votato unanimemente contro la mozione. Lo aveva reso noto il segretario del partito, Vladimir Cerron, attraverso una nota ufficiale dove si sottolinea che "le serie differenze" con il governo "non giustificano rendersi partecipi di un colpo di Stato alla democrazia". Nella nota si definiva l'iniziativa dell'opposizione come "fascista, militarista e totalitarista" e si denuncia l'obiettivo di voler "destabilizzare l'economia del paese" e "disciplinare il popolo che ha votato un governo di sinistra". La presa di posizione della formazione di stampo marxista per la quale lo stesso Castillo si è candidato alla presidenza non era scontata. Ad ottobre Cerron aveva infatti accusato Castillo di aver effettuato una "chiara svolta a destra" con la formazione del nuovo gabinetto guidato dalla premier Mirtha Vasquez in sostituzione di quello di Guido Bellido. (segue) (Brb)