Perù: Il Congresso non ammette discussione su “impeachment” contro il presidente Castillo (4)

- Al momento di annunciare la presentazione della mozione di sfiducia per incapacità morale contro Castillo, la deputata Chirinos aveva giustificato l'iniziativa sostenendo che il presidente "non è capace di discernere tra il bene ed il male". "La governabilità non esiste con un presidente incapace di discernere tra il bene e il male, tra la legalità e l'immoralità", aveva affermato Chirinos in parlamento senza tuttavia specificare su quali episodi si basino le sue affermazioni. (Brb)