Mali: Michel, miei pensieri con famiglie e amici forze pace Onu colpite

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie e agli amici delle forze di pace dell'Onu uccise o ferite oggi in Mali. "I miei pensieri sono con le famiglie e gli amici delle forze di pace Onu che sono state uccise e gravemente ferite in Mali", ha scritto su Twitter Michel. "Il loro lavoro in Mali è necessario per portare stabilità e pace in un ambiente difficile e pericoloso", ha aggiunto. (Beb)