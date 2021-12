Qatar-Arabia Saudita: erede al trono saudita giunto a Doha in prima visita da fine embargo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, è giunto a Doha, terza tappa della missione nei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) iniziata lo scorso 6 dicembre in Oman. Lo riferisce l’emittente satellitare qatariota “Al Jazeera”, precisando che il principe saudita è stato accolto dall’emiro Tamim bin Hamad Al Thani. Quella dell’erede al trono saudita è la prima visita in Qatar dagli accordi di Al Ula del gennaio 2021 che hanno posto fine all’embargo avviato nel giugno 2017 contro Doha da Arabia Saudita, Bahrein, Egitto ed Emirati. Il Qatar è insieme all’Oman il Paese del Golfo che vanta le più strette relazioni con l’Iran e in questi mesi ha più volte sottolineato la sua disponibilità a fare da mediatore tra i principali attori regionali. Il Qatar ha ripetutamente sottolineato l'importanza di riprendere i colloqui sul nucleare con il ministro degli Affari esteri di Doha, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani che in più di un’occasione ha affermato che "non risparmierà sforzi" per garantire il ripristino dell’accordo sul nucleare iraniano. La visita di Mohammed bin Salman potrebbe consentire al raggiungimento dell’unità tra i Paesi del Golfo dopo oltre un decennio di forti divisioni interne che hanno visto anche scontri sulla demarcazione dei confini. All'inizio di novembre i due Paesi hanno raggiunto un accordo per la definitiva demarcazione delle proprie frontiere, con Riad che ha fatto arretrare il suo confine consentendo a Doha di comprendere all’interno del suo territorio l’area di Khawr al Udayd e restituire piena sovranità sulla parte meridionale della penisola. (segue) (Res)