Qatar-Arabia Saudita: erede al trono saudita giunto a Doha in prima visita da fine embargo (2)

- Gli ultimi mesi hanno visto un forte attivismo per un rilancio delle relazioni intra-Golfo e con attori terzi molto influenti, in particolare la Turchia, come dimostrato dalla recente visita ad Ankara del principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, da diversi analisti riconosciuto come uno dei mentori del giovane erede al trono saudita. Ad agosto, le delegazioni del Qatar e dell'Arabia Saudita si sono incontrate per istituire un consiglio di coordinamento per far progredire le relazioni e i partenariati bilaterali come parte della Vision 2030 dell'Arabia Saudita e della Vision 2030 del Qatar. Sempre ad agosto l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani ha nominato Bandar Mohamed Abdullah Al Attiyah primo ambasciatore del Paese in Arabia Saudita dalla crisi sorta nel 2017, dopo che a luglio Riad aveva mandato a Dha il suo rappresentante diplomatico Mansour bin Khalid bin Farhan. A settembre un’iconica fotografia è stata diffusa sui media da Bader al Asaker, direttore dell’ufficio del principe ereditario saudita, che ritraeva in abiti casual Mohammed bin Salman, l’emiro Tamim e Tahnoon bin Zayed, dopo un incontro "cordiale" sul Mar Rosso. In ottobre l’emiro Tamim ha partecipato al vertice della Middle East Green Initiative a Riad su invito del principe ereditario saudita. (Res)