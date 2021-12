Usa: Hillary Clinton pubblica il discorso che avrebbe pronunciato nel 2016 in caso di vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti Hillary Clinton ha reso oggi pubblico una parte del discorso che avrebbe pronunciato nel 2016 nel caso in cui non fosse stata sconfitta dall'allora candidato repubblicano Donald Trump. Il contenuto dell'intervento, che Clinton dovrebbe condividere domani in occasione di una lezione nel quadro della rassegna MasterClass, è stato pubblicato in anticipo dall'emittente "Nbc". "Non ho mai letto questo discorso ad alta voce, ma mi aiuta a ricordarmi di chi sono, di quello in cui credo, di quali fossero le mie speranze per il Paese che voglio per i miei nipoti e per il resto del mondo", spiega l'ex segretaria di Stato nel video. (segue) (Nys)