Usa: Hillary Clinton pubblica il discorso che avrebbe pronunciato nel 2016 in caso di vittoria (2)

- "Miei cari americani - è l'incipit del discorso - oggi avete mandato un messaggio al mondo intero: i nostri valori vivono, la nostra democrazia è forte. Non potete essere definiti solo dalle differenze. Non saremo mai un Paese 'Noi contro loro'. Il sogno americano è grande abbastanza per tutti". Nell'intervento Clinton parla a lungo di sua madre, Dorothy Rodham, abbandonata dai suoi genitori quando aveva otto anni e morta nel 2011. "Penso a lei ogni giorno", dice auspicando un Paese "nel quale le donne siano rispettate e gli immigrati accolti, dove i veterani vengano onorati, i genitori sostenuti e i lavoratori pagati adeguatamente". "Abbiamo un ruolo da giocare nella grande storia americana. Tutti noi, anche chi ha votato per altri candidati o chi non ha votato affatto", avrebbe concluso Clinton. (Nys)