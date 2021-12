Usa: Congresso pronto ad azione legale contro l'ex capo di gabinetto di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione d'inchiesta del Congresso degli Stati Uniti sull'attacco al Campidoglio dello scorso 6 gennaio promuoverà un'azione legale per oltraggio al Congresso nei confronti dell'ex capo di gabinetto di Donald Trump, Mark Meadows, che ieri ha deciso di non presentarsi all'udienza in programma questa mattina. Lo ha reso noto il presidente della commissione, Bennie Thompson, dopo la decisione a sorpresa di Meadows che inizialmente aveva deciso di collaborare con l'inchiesta e che ieri ha cambiato idea a sorpresa. L'avvocato dell'ex capo di gabinetto della Casa Bianca, George Terwilliger II, ha indirizzato una lettera ai membri della commissione accusandoli di non aver mostrato alcuna intenzione di proteggere il cosiddetto "privilegio dell'esecutivo", ovvero la facoltà dei membri dell'amministrazione di non rivelare informazioni richieste da un altro potere al fine di tutelare la sicurezza nazionale e il principio di confidenzialità. Thompson ha replicato alla lettera dichiarando che la commissione ora "non ha altra scelta" che quella di raccomandare un'azione penale per oltraggio al Congresso nei confronti di Meadows. La commissione, ha sottolineato ancora Thompson, ritiene che Meadows "non abbia alcuna base legale" per rifiutarsi di collaborare. (Nys)