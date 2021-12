Ucraina-Russia: Scholz, necessarie "conseguenze" in caso di violazione dei confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di invasione russa dell'Ucraina sono possibili delle "conseguenze" per il gasdotto Nord Stream 2. Lo ha dichiarato il nuovo cancelliere tedesco, Olaf Scholz, rispondendo ad una domanda postagli dall'emittente televisiva "Welt" nella sua prima intervista dopo la nomina da parte del Bundestag e dopo il giuramento di oggi. Scholz ha sottolineato che la posizione del nuovo governo di Berlino è "molto chiara" e "vogliamo che l'inviolabilità dei confini sia rispettata da tutti", mentre in caso contrario ci sarebbero "conseguenze". "Dobbiamo tutti lavorare affinché la situazione non arrivi ad un confronto diretto", ha aggiunto evidenziando l'importanza di dimostrare l'unità della Nato e dell'Ue anche nella gestione della vicenda. Il nuovo capo del governo di Berlino ha descritto la sua elezione come "una grande missione democratica", rinnovando i ringraziamenti alla cancelliera uscente Angela Merkel con la quale oggi ha effettuato il passaggio di consegne. Sulla pandemia del Covid, Scholz ha evidenziato che è necessario puntare sulle vaccinazioni. "La società non è divisa. La maggior parte dei cittadini si è fatta vaccinare", ha affermato il cancelliere.(Res)