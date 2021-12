© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia "è l'unico partito di opposizione. L'onorevole Meloni sa bene che ero reticente perché non ho partecipato mai al alcuno dibattito politico, ma questo lo sentivo un atto dovuto perché in un una democrazia sia dialoga innanzitutto con l'opposizione". Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, nel suo intervento ad Atreju, la convention di Fratelli d'Italia in corso a Roma. (Rin)