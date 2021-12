Ucraina: Michel, ci sarà un prezzo alto se Mosca minaccia sovranità Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività militari russe al confine con l'Ucraina sono molto preoccupanti e ci sarà un prezzo molto alto da pagare sia politicamente che economicamente se la sovranità dell'Ucraina sarà nuovamente minacciata dalle truppe russe. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, alla conferenza annuale degli ambasciatori dell'Ue. "La nostra alleanza con l'Ucraina rimane un asse importante della nostra politica estera. Sosteniamo le riforme e il suo avvicinamento all'Ue, insieme alla nostra difesa politica dell'integrità territoriale dell'Ucraina", ha spiegato Michel. "Le attività militari russe al confine sono molto preoccupanti. Sono stato chiaro che ci sarà un prezzo molto alto da pagare sia politicamente che economicamente se la sovranità dell'Ucraina sarà nuovamente minacciata dalle truppe russe", ha aggiunto il presidente del Consiglio europeo. "Continuo a credere nella necessità di un dialogo franco con la Russia, anche ai massimi livelli", ha specificato ancora Michel ricordando che "il Caucaso è una regione strategicamente importante" dove l'Ue ha "svolto un ruolo importante negli ultimi mesi, anche se in precedenza non" era nota "per influenzare notevolmente gli eventi nella regione". (segue) (Beb)