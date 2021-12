Ucraina: Michel, ci sarà un prezzo alto se Mosca minaccia sovranità Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michel ha evidenziato che in Georgia l'Ue è riuscita "a rilanciare il dialogo tra il partito di governo e l'opposizione", anche se "la polarizzazione continua e c'è stato anche qualche passo indietro". Poi, "attraverso il mio impegno con i leader dell'Armenia e dell'Azerbaigian, siamo stati in grado di aiutare a mediare uno scambio di 'prigionieri di guerra per mappe minerarie'. Più di recente, con la mia squadra, siamo stati in grado di aiutare a stabilire una linea di comunicazione diretta tra i due ministri della difesa" e "organizzerò una cena con i due presidenti la prossima settimana a Bruxelles", ha proseguito Michel. "La situazione continua ad essere fragile e complessa. Ma i nostri sforzi riflettono il nostro approccio: impegnarsi in modo proattivo e costruttivo, invece di limitarsi a reagire", ha sottolineato Michel. Infine, il presidente del Consiglio europeo ha ricordato gli "attacchi ibridi" alle frontiere da parte della Bielorussia. "Siamo riusciti a migliorare la situazione attraverso un'ampia gamma di azioni legali, politiche, diplomatiche e informali" e "le autorità bielorusse adottano misure più positive", ma "dobbiamo rimanere vigili". (Beb)