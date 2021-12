Francia-Italia: incontro tra commissioni Esteri, focus su Ue, difesa, migranti, Mediterraneo e Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema della Difesa europea, c'è stata una "forte condivisione", ha detto il deputato, che ha posto l'accento sul concetto di "complementarità" tra l'Ue e la Nato in questo dossier. Anche sulle questioni del Mediterraneo, Francia e Italia "hanno una comune valutazione della situazione", ha continuato Fassino. Il presidente della Commissione Affari Esteri ed europei ha affermato al necessità di creare uno "strumento di governance multilaterale" del bacino mediterraneo, ricordando l'esempio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (Ceca) nata nel 1951 da "interessi comuni" in Europa. Piena convergenza anche sul tema delle politiche migratorie, dove il regolamento di Dublino viene visto come "uno strumento assolutamente inadeguato". Fassino ha sottolineato "la necessità di una politica europea più assertiva, capace di affrontare il tema della migrazione nella sua complessità", prendendo in considerazione i rifugiati ma anche le migrazioni economiche. (segue) (Frp)