- Sul caso Maresca "nella proposta che farò alla maggioranza è che caso un come quello non possa mai più ripetersi". Lo ha anticipato la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, nel suo intervento ad Atreju, la convention di Fratelli d'Italia in corso a Roma. "La stella polare della magistratura è la sua indipendenza che deve essere non solo praticata, ma anche percepita", ha aggiunto. (Rin)