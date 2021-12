Immacolata: Coldiretti, fuori casa per 1 italiano su 4 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parte del leone tra le destinazioni spetta alla montagna e alle città d’arte anche se l’agriturismo viene scelto da ben 420mila italiani perché capace di abbinare la buona tavola e il relax alla sicurezza, visto che le campagne sono i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle distanze. A indirizzare verso la campagna - sottolinea la Coldiretti - è anche la spinta verso un turismo di prossimità, con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane che ha portato le strutture ad incrementare l’offerta di attività con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, ma anche attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici o wellness. Senza dimenticare le attività più strettamente legate al natale come i corsi di cucina per la preparazione delle specialità delle feste o le lezioni di addobbo per l’allestimento dell’albero anche se la cucina resta l’attività più apprezzata dagli ospiti degli agriturismi che conservano ricette della campagna tramandate da generazioni. A disposizione ci sono oltre 24.000 aziende agrituristiche presenti in Italia che sono in grado di offrire un potenziale di più di 262 mila posti letto e 462 mila coperti per il ristoro e oltre 1.500 attività di fattoria didattica per i più piccoli. (segue) (Com)