Germania: Ev, auguri a verdi tedeschi impegnati in posti chiave governo

- "I nostri migliori auguri di ottimo lavoro a Robert Habeck e Annalena Baerbock, co-presidenti dei Verdi tedeschi, per i prestigiosi incarichi che da oggi ricoprono nel governo: vicecancelliere e ministro di Economia e Clima il primo, ministra degli Esteri la seconda; ma anche a Steffi Lemke, ministra dell'Ambiente, Anne Spiegel, ministra degli Affari sociali e Cem Ozdemir, ministra dell'Agricoltura. Cinque dicasteri chiave guidati dai Verdi tedeschi che faranno la differenza nel governo Scholz che si è insediato oggi. Tutti loro saranno impegnati nel delicato compito di portare in Germania in maniera decisa e pragmatica una ventata di novità che consenta di affrontare la sfida della crisi climatica, attraverso misure concrete per la transizione ecologica". Lo dichiarano oggi in una nota i co-portavoce di Europa verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, che proseguono: "L'ambizione dei nostri omologhi tedeschi di superare di gran lunga l'obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni di CO2, abbandonando totalmente l'uso del carbone entro il 2030 per puntare tutto sulle rinnovabili che saranno implementate di 15Gw all'anno, rappresenta una forte accelerazione verso la conversione ecologica. Guardiamo con fiducia e speranza alla Germania- concludono Bonelli ed Evi - affinché in tutta Europa, e anche in Italia, ci si renda conto dell'urgenza e della fermezza con cui la crisi climatica deve essere affrontata". (Com)