Natale: Coldiretti, tredicesima attesa per shopping da 32 per cento italiani

- Quasi un italiano su tre (32 per cento) attende la tredicesima per fare lo shopping di Natale. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti-Ixe’ sulla base degli italiani adulti che la ricevono. Una attesa dovuta principalmente alle disponibilità economiche ma anche all’incertezza che regna sull’evoluzione del contagio e sulle eventuali misure restrittive che stanno condizionando - sottolinea in una nota la Coldiretti - i comportamenti degli italiani, dai regali alla programmazione dei cenoni fino alle prenotazioni delle vacanze per le quali si evidenziano preoccupanti ritardi, anche se le ultime misure adottate rappresentano un passo importante per sostenere la ripresa in atto e non fermare l’economia ed il lavoro. In un momento particolarmente importante dell’anno per settori fortemente colpiti dalla pandemia, l’obiettivo è garantire un Natale normale per la convivialità degli italiani e, con esso, salvare l’economia e l’occupazione grazie ai 14,1 miliardi spesi dai cittadini durante le feste di cui la quota maggiore è destinata proprio ai regali (40 per cento), seguiti da cibo (28 per cento), viaggi (19 per cento) e intrattenimenti, dal cinema ai teatri (11 per cento), secondo le elaborazioni della Coldiretti su dati Deloitte relativi alle ultime festività prima della pandemia. Sembra peraltro consolidarsi anche quest'anno - conclude la Coldiretti - la tendenza a regali utili che premia in particolare l'enogastronomia con vini e specialità alimentare da regalare a se stessi o agli altri da mettere sotto l'albero per le tavole delle feste.(Com)