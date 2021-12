Libia: Putin, auspicio è maggiore stabilità dopo prossime elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La speranza è che le prossime elezioni in Libia aiutino a stabilizzare la situazione nel Paese nord africano. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nella conferenza stampa congiunta di oggi a Sochi con il premier greco Kyriakos Mitsotakis. "Partiamo da fatto che le elezioni programmate in Libia si terranno nella data prestabilita e porteranno alla stabilizzazione in questo Paese", ha affermato Putin, dicendo di essere in contatto con tutte le parti interessate, inclusa l'Ue e la Turchia. (Rum)