Russia-Grecia: Putin, interscambio a + 56 per cento nei primi 9 mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interscambio commerciale tra Russia e Grecia è aumentato del 56 per cento su base annua nei primi nove mesi del 2021, andando molto vicino ai suoi livelli precedenti la pandemia del Covid-19. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, nella conferenza stampa congiunta a Sochi al termine dell'incontro con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. "Vorrei notare con soddisfazione che i legami russo-greci non perdono slancio e continuano a rafforzarsi costantemente in tutte le aree. In particolare, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, nei primi 9 mesi dell'anno l'interscambio commerciale bilaterale è aumentato del 56 per cento; lasciatemi ricordare che se lo scorso anno era calato del 37 per cento, ora abbiamo già una crescita del 56 per cento, ovvero 3,2 miliardi di dollari", ha osservato Putin. (Rum)