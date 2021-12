Pd: Marcucci a Bettini, pensi a cortile non a campo largo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Goffredo "Bettini pensa ad un piccolo cortile, non ad una grande alleanza. I campi larghi non si costruiscono dando le pagelle ai leader ed emanando veti". Lo scrive su Twitter il senatore del Partito democratico, Andrea Marcucci, che replica così al collega di partito che ha attaccato Carlo Calenda sostenendo che la sua "funzione in questo momento è distruttiva" e "solo in polemica contro il Pd". (Rin)