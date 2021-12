Legge Bilancio: Bombardieri (Uil), vediamo se Calenda porta giovani precari in piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Leader di Azione

19 luglio 2021

- In merito alle dichiarazioni di Carlo Calenda sullo sciopero generale, "mi viene da ridere, nella sua vita ha fatto grandi cose, guadagnando centinaia di migliaia euro di reddito e vuole spiegare ai rider e ai disoccupati che devono rimanere in quella condizione e non brontolare. Calenda aveva detto che se noi avessimo convocato lo sciopero generale lui avrebbe portato i giovani in piazza, ora aspetto di vedere se ci riuscirà per davvero, e se porta i riders e i precari". Lo ha detto a "Un giorno da pecora" su Rai Radio1, il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri. (Rin)