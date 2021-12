Energia: premier greco Mitsotakis, Russia è partner stabile nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è un partner stabile per la Grecia nel settore dell'energia: lo ha detto il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, nella conferenza stampa a Sochi a fianco del presidente russo Vladimir Putin. "Abbiamo discusso delle questioni energetiche. Per oltre 30 anni la Russia ha fornito gas naturale alla Grecia, e per noi è un partner stabile e molto profittevole", ha affermato Mitsotakis. Putin, da parte sua, ha osservato che la Russia copre oltre il 40 per cento del fabbisogno ellenico di gas naturale, anche tramite il nuovo gasdotto TurkStream. Nel 2021, secondo quanto emerso, la Russia ha aumentato le sue esportazioni di gas verso la Grecia di più del 12 per cento facendole arrivare a 3 miliardi di metri cubi di gas. (Gra)