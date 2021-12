© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia, "in poco meno di un anno, sono state somministrate 100 milioni di dosi. Un risultato impressionante, possibile solo grazie al prezioso lavoro della struttura del generale Figliuolo, della Protezione civile e alla positiva collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali". Lo evidenzia su Twitter la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini. (Rin)