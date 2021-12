Libia: Alto consiglio di Stato annuncia iniziativa politica per salvare elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto consiglio di Stato libico, organo consultivo con sede a Tripoli, ha annunciato l'adozione di un'iniziativa politica per salvare il processo elettorale in Libia. Durante una conferenza stampa organizzata oggi a Tripoli, i membri dell’Alto consiglio di Stato hanno annunciato che sottoporranno l’iniziativa ai partiti politici libici e alla comunità internazionale. In una nota, l’Alto consiglio di Stato ha affermato che l’iniziativa mira a raggiungere il maggior consenso possibile, il successo delle elezioni e il raggiungimento della stabilità, precisando che il proseguimento delle elezioni presidenziali in assenza di controlli costituzionali o legali che ne regolino la fase, le condizioni di tensione e sfiducia tra le varie parti e le ingerenze esterne, mineranno l'intero processo politico. (segue) (Lit)