Libia: Alto consiglio di Stato annuncia iniziativa politica per salvare elezioni (2)

- L'iniziativa si basa sullo svolgimento delle elezioni parlamentari a febbraio 2022 ai sensi della legge n. 4 del 2012 emanata dal Consiglio nazionale di transizione. Come ricordato dall’Alto consiglio di Stato, la legge del Consiglio nazionale di transizione consente inoltre a singoli e partiti politici di candidarsi alle elezioni della Camera dei rappresentanti. L'iniziativa propone di tenere le elezioni presidenziali su un sistema di liste in conformità con l'emendamento costituzionale n. 11 emesso nel 2018 dalla Camera dei rappresentanti. Il mandato del Consiglio presidenziale e della presidenza del governo è conforme agli accordi tra i comitati del Consiglio di Stato e la Camera dei rappresentanti nel dialogo di Tunisi, a condizione che la data delle elezioni presidenziali coincida con le elezioni parlamentari. Secondo la proposta, il governo si impegna a creare il clima per lo svolgimento delle elezioni in tempo, mentre la Commissione elettorale si impegna a rivedere il registro degli elettori, impostando che garantiscano trasparenza e integrità. La proposta prevede anche l'avvio di percorsi di riconciliazione nazionale che precedano e accompagnino il processo elettorale, oltre all'adozione di una serie di misure per rafforzare la fiducia tra i partiti politici. (Lit)