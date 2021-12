Usa: da domani segretario di Stato Blinken nel Regno Unito, in sud-est asiatico e alle Hawaii

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da domani il segretario di Stato Antony Blinken intraprenderà un lungo periodo di viaggi all'estero che lo porterà nel Regno Unito, in Indonesia, in Malesia, in Thailandia e alle Hawaii e che lo vedrà rientrare negli Stati Uniti il 17 dicembre. Lo si legge in un comunicato del dipartimento di Stato. Il capo della diplomazia di Washington sarà da venerdì 10 a domenica 12 dicembre a Liverpool per la riunione dei ministri degli Esteri e dello Sviluppo del G7, al quale parteciperanno anche Australia, India, Corea del Sud e i Paesi membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean). Nell'occasione Blinken discuterà di una serie di questioni di attualità, tra le quali il dossier Ucraina, il progetto infrastrutturale globale Build better world (B3w), i vaccini anti-Covid e la crescita nella regione dell'Indo-Pacifico. (segue) (Nys)